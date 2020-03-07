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عدن - ياسمين التهامي - وردنا قبل قليل.. بيان نجل الملك سلمان ويشرح امر توقيف الأمراء (تفاصيل)
غرد الأمير سعود نجل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على حسابه بتويتر؛ بعد مزاعم تناقلتها وسائل إعلام غربية، بشأن توقيف الأمير أحمد بن عبدالعزيز، الشقيق الأصغر للملك سلمان، والأمير محمد بن نايف ابن شقيق العاهل السعودي وولي العهد السابق.
ونشر الأمير سعود بن سلمان على حسابه بتويتر، صورة للملك وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، معلقا عليها: ”الله يحفظكم“.
ويأتي ذلك وسط سيل من الردود الشعبية على مزاعم توقيف الأمراء في السعودية.
جديد اب برس
وكتبت المغردة عنود الحربي، التي يتابعها الآلاف في تويتر: ”مشكلة مروجي الإشاعات من الخارج أنهم ما يعرفون تركيبة الشعب السعودي وقيادته، مستحيل أي شخص يقدر يكون قوه وينقلب أو يحاول يثير بلبله لأن الولاء للقيادة أولا في ناس تحب أحمد بن عبدالعزيز ومحمد بن نايف لكن ما فيهم اللي يخون العهد السعودية مو دولة ضعيفة عشان يحصل انقلاب بهالبساطة“.
وكتب مغرد باسم كريستوف، بشأن ردود السعوديين: “ تحليلات وأخبار عن ما يدور في أروقة قصر الحكم – قد يهتمون ويقلقون – لكن اهتمامهم يحوم حول الملك وولي العهد وماهي إرادتهم وبماذا يأمرون، إذ لا يوجد ولاءات متفرعة ولا أحزاب متواطئة، لا يوجد سوى جسد واحد يتكفل بعلاج نفسه لينهض من جديد كي يواجه العالم في الخارج، وهذا هو سرهم البسيط ”.
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