شكرا لقرائتكم خبر عن ايداع مبالغ مالية للمدرسين (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وعد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بأنه سيتم – بإذن الله – إيداع مكافآت معلمي ومعلمات الفصل الصيفي بالمرحلة الثانوية قريبًا؛ وذلك بعد أن تم الرفع بمستحقاتهم. وقال الغامدي: “بالنسبة لمعلمي الصيفي فقد تم الرفع بمستحقاتهم، وسيتم وضعها في حساباتهم جديد اب برس​ Advertisements

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