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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان..خروج حاشدة للمطالبة بقاتل(وسيم القباطي) والقائد العسكري الذي يوفر له الحماية (تفاصيل)

جديد اب برس​

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خرجت اليوم مظاهرة حاشدة في مديرية القبيطة بمحافظة لحج، للمطالبة بتسلم قاتل وسيم القباطي الى القضاء، وفضح القائد العسكري الكبير الذي يوفر له الحماية .

ودعا المتظاهرون الجهات المعنية إلى سرعة تسليم قاتل القباطي، الذي يحتمي بقائد محور تعز العسكري، إلى القضاء.

وأوضحوا بأن القاتل الذي يتبع محور تعز، قام بقتل القباطي بدم بارد اثناء علمه فوق باصه بتعز. مضيفين بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على القاتل أمس ، دون أن تقوم بإجراءاتها القانونية وتحيله إلى القضاء .

وقتل يوم الاثنين الشاب وسيم القباطي برصاص جندي بمحور تعز اثناء قيادته لحافلته نوع (دباب) قبل ان تتمكن الاجهزة الامنية من القبض عليه يوم امس.