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سقوط جرحى إثر انفجار استهدف سيارة تابعة للأمن في لودر

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اليمن العربي - أبين 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

سقوط جرحى إثر انفجار استهدف سيارة تابعة للأمن في لودر

الخليج 365 - أبين

سقط عدد من الجرحى المدنيين اثر انفجار قنبلة بالقرب من سيارة تابعة للاجهزة الامنية في مديرية لودر بمحافظة ابين ظهر اليوم السبت .

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وقال مصدر أمني ان عدد من الاطفال اصيبوا اثر انفجار قنبلة كانت تحت سيارة اسعاف تابعة للقوات الخاصة في مديرية لودر بالقرب من فرزة المدينة.

 

وبين المصدر ان الاطفال نقلوا الى مستشفى محنف في المدينة مشيرا ان اصاباتهم كانت طفيفة .

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