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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة النفط اليمنية في حضرموت تعتزم تخفيض أسعار المحروقات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
الخليج 365 - المكـلا
افادت مصادر عن قرار مرتقب سيتم تنفيذه خلال اليومين القادمين، يقضي بالغاء الزيادة التي كانت اقرتها شركة النفط اليمنية فرع حضرموت بمادة الديزل في وقت سابق.
واكدت المصدر ان خطاب الالغاء قد تم الابلاغ به لفرع الشركة بوادي حضرموت موضحا انه يجري خلال الساعات القادمة نشر التعميم من الشركة بعودة سعر اللتر في مادة الديزل الى 340 ريال كما كان عليه قبل الزيادة.
وكانت شركة النفط اليمنية فرع حضرموت قد اقرت قبل شهر رفع سعر مادة الديزل الى350 ريال للتر الواحد ليصبح سعر الدبة سعة الـ 20 لترا بمبلغ 7000 ريال.
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