عدن.. فريق من منظمة الصحة العالمية يزور مستشفی الامراض النفسية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
زار فريق من منظمة الصحة العالمية،اليومالسبت ، مستشفی الامراض النفسية والعصبية بالعاصمة المؤقتة عدن.
ووفقا لوكالة سبا الشرعية، اطلع مدير مكتب الصحة العامة والسكان بعدن الدكتور جمال خدابخش، مستشار المنظمة للصحة النفسية والدعم النفسي الدكتور ابراهيم ابو خليل ،و المستشار الاقليمي للمنظمة للصحة النفسية والاضطرابات الادمانية الدكتور خالد سعيد ،والدكتور فهمي حنا من مكتب المنظمة بجنيف،علی سير العمل في المستشفى وكيفية استقبال الحالات المرضية في العيادات الخارجية والاقسام الداخلية، والاحتياجات الملحة للمستشفی في مجالات العلاجات والتغذية والتأهيل والتدريب.
واشار خدابخش الى ان زيارة وفد منظمة الصحة العالمية الى مستشفى الامراض النفسية والعصبية تاتي بهدف تقييم امكانية تدخلاتها وتنسيق جهودها مع منظمات دولية اخری لرفع كفاءة اداء المستشفی واعادة تأهيل بعض الجوانب ورفده بالاجهزة والمعدات الطبية.
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