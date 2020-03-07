شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلامي الإماراتي ‘‘حمد المزروعي’’ يفجر مفاجأة مزلزلة عن مصير الملك سلمان بعد اعتقالات المملكة ويشعل غضب السعوديين .. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أطلق المغرد الإماراتي المثير للجدل حمد المزروعي تغريدة صادمة فيما يبدو للتعليق على الاعتقالات في السعودية.

وقال "المزروعي" في تغريدة غامضة لكنها تحمل الكثير من الرسائل: "كش ملك".



وتعرض "المزروعي" لهجوم قوي من حسابات سعودية ، حيث قال أحد المغردين: الإشاعات حرب يستخدمها الأعداء في كل زمان ومكان لم تنتهي ولن تنتهي و السعودية هي من أكثر الدول التي ينشر حولها الأعداء الإشاعات... حفظ الله وطني وولاة أمر وطني وشعب وطني.

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وقال آخر: متى بتصير انسان محترم وتحترم بلدك اللي تمثلها بدل التفاهه والانحطاط اللي مغرق تويتر فيهم؟! اقسم بالله اني استحي عن الامارتيين فيك.. فيك كمية تفاهه وانحطاط ماشفتها عند الشعب الاماراتي المحترم.. والله انك مو كفو تكون اماراتي.



كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن حملة اعتقالات قادها الحرس الملكي ضد 3 من كبار أمراء آل سعود.



وقالت الصحيفة إن أوامر صدرت من ولي العهد محمد بن سلمان باعتقال الأمير أحمد بن عبد العزيز - شقيق العاهل السعودي - والأمير محمد بن نايف ، وأحد أشقاء ين نايف.



وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات السعودية وجهت للثلاثة تهمة "الخيانة العظمى".

كش ملك ... — حمد المزروعي (@uae_3G) March 6, 2020

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