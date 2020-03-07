حضرموت: الأمن يلقي القبض على متهم بقضايا سرقة واحتيال بـ"الشحر"

ألقت، الأجزة الأمنية بمديرية الشحر، القبض على مطلوب أمني، متهم في قضايا سرقة ونصب واحتيال في المديرية، وعدد من مديريات ساحل محافظة حضرموت "شرقي اليمن".
وذكر "إعلام أمن الشحر"، "إن الأمن تمكن من القبض على المتهم ( ا، ع، ج) البالغ من العمر 30 عاماً؛ وذلك بعد تلقيه عدد من البلاغات من المواطنين، تفيد بتعرضهم للسرقة، وأخرى أعمال نصب واحتيال قام بها المتهم على أصحاب محلات تجارية".
وأشار إلى "أن المتهم تسبب حال القبض عليه في السوق العام بمديرية الشحر، بعد مقاومته المستميته ومحاولته الهروب بسيارته، بقيامه باصطدام عدد من سيارات المواطنين، وإصابة اثنين من رجال الأمن إصابات طفيفة، ودهس مواطن أثناء مروره".
ولفت إلى "أن الأجهزة الأمنية تمكنت من استرجاع عدد من المسروقات، بينها عدد ( 11 ) رأس غنم مواشي ، وعدد ( 3 ) مواطير كهربائي قوة 5 كيلو ، وعدد (2 ) كاشفات بقوة 500 وات، وبالاضافة لعدد (3) حافظه ثلج، مضيفاً أن المتهم اعترف بأعمال النصب والاحتيال في مديريات أخرى من ساحل حضرموت".
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