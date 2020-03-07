وفاة السياسي اليمني محمد الصبري بعد معاناة مع المرض

توفي اليوم الجمعة، القيادي في التنظيم الوحدوي الناصري، الأستاذ محمد يحي الصبري بالعاصمة المصرية القاهرة بعد معاناة مع المرض.



وقالت مصادر مقربة من الصبري أنه توفي في القاهرة أثناء خضوعه للعلاج.



ويعد الصبري أحد اهم القيادات في اليمن التي كان لها حضورا في المجال السياسي، طوال العقود الثلاثة الماضية خاصة في اللقاء المشترك الذي شكل إطارا عاما للأحزاب المنضوية فيه.



هيئة تحرير موقع "يمن شباب نت" يتقدم بخالص العزاء لأسرته ومحبيه ويسأل الله العظيم أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والغفران.



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