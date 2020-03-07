شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وردنا الان : مجتهد" يُعلن عن تنصيب الأمير محمد بن سلمان ملكًا للسعودية خلال ساعات .. شاهد (صورة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - علّق المغرد السعودي الشهير "مجتهد" في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، على خبر إعتقال إثنين من كبار أفراد الأسرة الحاكمة، وهما الأمير أحمد بن عبد العزيز الشقيق الأصغر للملك سلمان والأمير محمد بن نايف أبن شقيق العاهل السعودي.

وكتب "مجتهد"، "يبدو الموضوع مرتبط بتنصيب مترقب لأبن سلمان ملكًا"، مشيرًا إلى أن "هناك رفضًا شاملاً داخل العائلة".

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