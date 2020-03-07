شكرا لبحثكم عن خبر أشهر فلكي : هذا ما سيحدث في اليمن خلال الأيام القادمة ؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

توقع الفلكي اليمني الشهير محمد عياش، هطول أمطار متفرقة على عدة محافظات في اليمن مطلع النصف الثاني من شهر مارس الجاري.

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وقال عياش في تدوينة على فيسبوك" الجمعة، إن أجزاء من المُرتفعات الجبلية قد تشهد هطول أمطار رعديه مُتفرقة اعتبارا من بداية النصف الثاني من شهر مارس الجاري؛ وفقاً للمؤشرات الجوية.

وأشار الى أنه من المحتمل تزايُد فُرص تشكُل خلايا من السُحب الركامية والماطرةِ على بعض المناطق من السهول الغربية، خلال الأيام القليلةِ القادمة، فيما ستبقى الأجواء صحوه غالباً إلى غائمة جزئياً أحياناً على معظم المناطق من البلاد حتى حلول موعده.