بالفيديو: كاميرا مراقبة تسجل عملية سطو مسلحة في وضح النهار بعدن تستهدف محل تجاري

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يزيد بن سلمان - شبوة - سجلت كاميرا مراقبة قبل يومين عملية سطو مسلحة قام بها مسلحون واستهدفت محلا تجاريا بحي السيلة بالشيخ عثمان. وتحولت احياء الشيخ عثمان والسيلة إلى بؤرة نشاط للجماعات المسلحة التي تمارس السطو المسلح على التجار . Advertisements ويظهر في الفيديو عدد من المسلحين على متن سيارة نوع دباب وهم يقتحمون محل تجاري وينهبونه ويغادرون بسلام. وتعاظمت اعمال السطو المسلحة مؤخرا في عدن .

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