شكرا لبحثكم عن خبر عودة قوة امنية جديدة تم تدريبها في السعودية الى عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عادت قوة امنية مكونة من 350فرد تم تدريبهم في المملكة العربية السعودية الى عدن مساء يوم الجمعة.

وغادرت القوة الأمنية التي شُكلت مؤخرا مدينة عدن الى المملكة العربية السعودية للتدريب قبل شهرين.

ومن المتوقع ان تكون هذه القوات نواة قوات امنية متدربة ستتولى مهام امنية متخصصة في عدن.

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وقال مصدر امني لصحيفة عدن الغد ان الجنود عادوا على متن طائرة عسكرية سعودية حيث نقلوا الى احد المعسكرات.

وهذه الدفعة هي اول دفعة امنية تشرف المملكة العربية السعودية على تدريبها في عدن.