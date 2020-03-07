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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يقصف مواقع للمليشيا في الظاهر بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
الخليج 365 ـ صعدة
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 07/آذار/2020، مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية الظاهر، جنوب غربي المحافظة، تعرضت لقصف جوي وعنيف.
ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.
وتتعرض مواقع وتجمعات للمليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي
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