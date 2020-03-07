نائب وزير الصناعة والتجارة يبعث رسائل شكر في نهاية زيارته حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

الخليج 365 - المكـلا

بعث نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي عدد من رسائل الشكر والتوجيهات خلال كلمة القاها في مأدبة غداء أقامها الشيخ محمد عوض البسيري على الشرف النائب وبحضور وكيل الوزارة/ علي صالح عاطف ورئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت الاستاذ عمر عبدالرحمن باجرش ونائبه الشيخ فارس خالد بن هلابي والوفد المرافق لنائب الوزير .



وقال نائب الوزير إننا لنفخر بهذا الإنجاز الكبير الذي حققته محافظة حضرموت من استقرار الأمني الذي لمسناه داخل المحافظة بقيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني وكافة القيادات الأمنية والعسكرية التي فرضت نفسها لحماية أرضها ووطنها وثرواتها التي تميزة عن مختلف المحافظات المحررة ، مضيفا ان نزولنا الميداني أتى بتوجيهات فخامة الرئيس المشير /عبدربه منصور هادي للاطلاع على مستوى النشاط الصناعي والتجاري داخل المحافظة وتحسين مستوى الأداء الحكومي والخاص وتسهيل الإجراءات المشاريع الصناعية والتجارية والاستثمارية امام الملاك ومناقشة المشاكل والعراقيل التي يواجهونها ونقف على حلول مجزئه لحلها .

شاكرا غرفة تجارة وصناعة حضرموت على تقديمها الدعم اللامحدود لمكتب الصناعة والتجارة بفرع الوزارة التي مثلت الروح الواحده في العمل والرافد الانقاذي للمكتب بمختلف المطالب التي ينتقصها المكتب .

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واصى فرع المكتب بتقديم الدراسات الصناعية والتجارية والاستثمارية للمشاريع التي تنهض بمستوى المحافظة ورفع مستواه الاقتصادي وتحسين العمل بداخلها بتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة .

من جانبه شكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة حضرموت الشيخ/ محمد عوض البسيري على اهتمام وتعاون الوزارة وتسهيل الإجراءات في العمل الصناعي والتجاري والاستثماري في محافظة حضرموت، منوها بأن السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وباسم القطاع الصناعي والتجاري والاستثماري نؤكد تقديرنا وعرفاننا للحكومة الشرعية ممثلة فخامة الرئيس المشير /عبد ربه منصور هادي الاهتمام الكبير النوعي لمحافظة حضرموت في مختلف الجوانب الخدمية والاقتصادية والتنموية والأمنية العسكرية .

مشيرا إلى أن حضرموت في عام 2020 تعمل على اهتمام كبير في القطاع الاستثمار والتجاري والصناعي وفق توجيهات السيد المحافظ اللواء الركن فرج سالمين البحسني والتي تعتبر نقله نوعيه ونهضه اقتصاديه وسط المحافظة.

حضر المأدبة المدير العام لفرع مكتب الصناعة والتجارة خالد غانم والمدير العام لمديرية الشحر المهندس امين بارزيق و عدد من الشخصيات الاجتماعية .