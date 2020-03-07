اخبار الخليج / اخبار اليمن

قائد عسكري يكشف كيف دمر حزب الإصلاح الجنوب

0 نشر
الشحات غريب 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد عسكري يكشف كيف دمر حزب الإصلاح الجنوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

قائد عسكري يكشف كيف دمر حزب الإصلاح الجنوب

الشحات غريب

كشف رئيس شعبة التوجيه المعنوي في المنطقة العسكرية الرابعة، العميد الركن محمد صالح صالح حويدر، عن كيف دمر حزب الإصلاح الجنوب.

Advertisements

 

وقال صالح في حواره لــ"الخليج 365"، إن حزب الإصلاح استغل عواطف الشباب، وأحدث انقسامات متعددة وكثيره حتى في إطار الأسر ناهيك عن سيطرته على مرافق حيوية إلى أن وصل حاليا إلى مستوى السيطرة على الشرعية برمتها بجيشها وأجهزتها وقراراتها.

 

وأضاف بأن حزب الإصلاح لجاء إلى تزوير الحقائق عبر مايمتلكه من امكانيات إعلانية ضخمة، ولاننسى انهم عبر الديلمي أصدروا الفتوى بتحليل دماء الحنوبيون في حرب صيف 1994، ومع كل ذلك وماتلاه انفضحوا وبارت تجارتهم فتقلص حجمهم في الجنوب وبخاصة في أوساط البسطاء من ابناء الشعب أما سلطات الشرعية فلا تزال بايديهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائد عسكري يكشف كيف دمر حزب الإصلاح الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا