غريفيث يصل مأرب ويلتقي العرادة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020 خاص_الخليج 365 وصل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص باليمن، مارتن غريفيث، إلى مدينة مأرب اليوم السبت، 07/آذار/2020.

Advertisements والتقى غريفيث، عقب وصوله، بمحافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة. ومن المقرر أن يلتقي غريفيث بنائب الرئيس وعدد من المسئولين في الحكومة الشرعية، وذلك لبحث جهود السلام والتطورات العسكرية الأخيرة

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