شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : صدور أمر ملكي سعودي بشأن الطواف في الحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد : عروس يمنية تنتحر ليلاً بعد ثلاثين يوماً من زفافها .. تفاصيل مؤلمة قوات الجيش اليمني تنفذ «أول انتقام» من الحوثيين في «حزم الجوف» "محمد العرب" يدلي بتصريح هام لكافة اليمنيين شمالاً و جنوباً “محبوس بداخل هالجسد”..اعلامي سعودي يخرج عن صمته ويكشف لمتابعيه سر غيابه المفاجئ

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