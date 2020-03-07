شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن انقلاب مفاجئ في السعودية ضد ‘‘محمد بن سلمان’’.. واستنفار امني غير مسبوق في السعودية ’ وهاذ ما يحدث الان وانها حلم 3من ابراز ملوك السعودية ..وأحدهم مصيره مأساوي (الأسماء شاهد من هم ) والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - وقالت المصادر -بحسب حساب مستشار محمد بن نايف على تويتر-: إن "اثنين من كبار الأمراء رفقة مجموعة من الأمراء كانوا ينوون القيام بتحرك سلمي داخل الأسرة".

وأشارت المصادر إلى أن محمد بن سلمان علم بأمرهم بن سلمان فأمر باعتقالهم، موضحًا أن الأمراء على رأسهم محمد بن نايف، ولي العهد المعزول، والأمير أحمد بن عبد العزيز، شقيق الملك سلمان.

وختمت المصادر، بأن "الأمر لن ينتهي عند هذا الحد، فقد تم وضع بعض الأمراء تحت الإقامة الجبرية لحين البت في أمرهم، الأمور تغلي داخل الأسرة".

وفي السياق، كشفت شبكة "رأي الخليج"، أن "الملك سلمان" في حالة صحية حرجة للغاية، وأن محمد بن سلمان تخوف من استيلاء الأمير أحمد بن عبدالعزيز أو محمد بن نايف على الحكم بدعم العائلة والموالين لهم.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، ذكرت أن اعتقال محمد بن نايف، والأمير أحمد بن عبد العزيز جاء بتهمة "الخيانة"، فيما لم تتضح أي تفاصيل أخرى عن التهم ضدهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر انقلاب مفاجئ في السعودية ضد ‘‘محمد بن سلمان’’.. واستنفار امني غير مسبوق في السعودية ’ وهاذ ما يحدث الان وانها حلم 3من ابراز ملوك السعودية ..وأحدهم مصيره مأساوي (الأسماء شاهد من هم ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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