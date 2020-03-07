شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: توقف العمل في ميناء عدن الدولي بشكل مفاجئ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

توقف يوم السبت العمل في ميناء المعلا دكة عقب فرض قوات الحزام الامني جبايات مالية غير قانونية.

واوقف عدد من التجار اعمالهم في ميناء المعلا دكة عقب قيام الحزام بفرض رسوم جديدة تقضي بدفع 100الف ريال يمني عن كل قاطرة خارج اطار رسوم الضرائب وغيرها.

وقال مسؤولون في الميناء لصحيفة عدن الغد ان العمل توقف احتجاجا على اعمال الجباية الغير قانونية.

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ويدفع التجار الضرائب والرسوم كاملة ودفعوا خلال الاشهر الماضية مبالغ تصل الى 15 الف لكل شاحنة لكنهم فوجئوا برفعها فجأة الى 100الف ريال يمني.

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