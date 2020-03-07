شكرا لبحثكم عن خبر مغرد سعودي : أيام الملك سلمان أصبحت معدودة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مستشار الأمير محمد بن نايف في تغريدات على حسابه بتويتر عن توقعه سابقاً لإعتقال محمد بن سلمان للرؤوس الكبيرة في المملكة على غرار ما حصل في 2017 حين اعتقل ابن سلمان الأمراء وزج بهم في الريتز كارلتون، وذلك بعد أن أبلغ الأطباء المقربين من الملك سلمان أن حالته تسوء يوماً بعد يوم وبأن أيام الملك أصبحت معدودة.

وقال المستشار في تغريدة ما نصه: “كُنتُ قد حذرت سابقاً بأن بن سلمان يخطط لإعادة سيناريو اعتقالات “الريتز”، الشق الثاني من تغريدتي السابقة والمتعلق بالاعتقالات تحقق، بقي الشق الأول .. قريباً ربما”.

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وقال المستشار أن حالة من الغليان تعتري الأسرة الحاكمة من تصرف ابن سلمان مع الأمراء “سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز و وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود هما أبرز المعتقلين، ويبدو أن الأمر لن ينتهي عند هذا الحد، فقد تم وضع بعض الأمراء تحت الإقامة الجبرية لحين البت في أمرهم، الأمور تغلي داخل الأسرة”.وقال عن أسباب الإعتقال إن اثنين من كبار الأمراء رفقة مجموعة من الأمراء كانوا ينوون القيام بتحرك سلمي داخل الأسرة، علم بأمرهم ابن سلمان فأمر باعتقالهم.

ونقل حساب رأي الخليج في تغريدة بتويتر عن مصدر بريطاني قوله ان الملك سلمان بن عبدالعزيز في حالة صحية حرجة للغاية حيث قد يغمره الموت، مما بدأ يتخوف ولي العهد محمد بن سلمان من استيلاء الأمير أحمد بن عبدالعزيز أو محمد بن نايف على الحكم بدعم العائلة والموالين لهم.

وأضاف المصدر محمد بن سلمان يعتقل أبرز أقرباء الملك، الذين قد يتربعون على العرش، وعلى رأسهم شقيق الملك سلمان، الأمير أحمد بن عبدالعزيز، وولي العهد السابق، الأمير محمد بن نايف، وشقيق الأخير، الأمير نواف بن نايف، مما يؤكد تدهور حالة الملك سلمان بن عبدالعزيز الصحية ووفاته.