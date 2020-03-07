أمن الشحر يضبط عصابة متخصصة في السرقة ويدعو للابلاغ على هذه الأرقام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

الخليج 365 - المكـلا

ألقى أفراد مباحث وتحريات أدارة أمن مديرية الشحر الخميس، القبض على مطلوب أمنيا لدى الأجهزة الأمنية في المديرية وعدد من مديريات ساحل حضرموت ، متهم في قضايا سرقة ونصب جسيمة.



وجاءت واقعة القبض على المتهم ( ا، ع، ج) 30 عام، بعد تلقي عدة بلاغات من مواطنين تفيد بتعرضهم للسرقة وأخرى أعمال نصب واحتيال قام بها المتهم على أصحاب محلات تجارية، وبعد عمليات بحث وتحريات أشرف عليها مدير أمن المديرية العقيد صلاح المشجري توصلت الأجهزة الأمنية عصر أمس الخميس إلى معلومات تفيد بتواجد المتهم في السوق العام بمدينة الشحر وعلى ضوئها باشر رجال الأمن التحرك سريعا وتم القبض عليه بعد مقاومته المستميته ومحاولته الهروب بسيارته، مما تسبب بقيامه بصدم عدد من سيارات المواطنين، وإصابة اثنين من رجال الأمن إصابات طفيفة، ودهس مواطن مار والجميع بحالة صحية مستقرة.

وباشر مباحث أمن المديرية التحقيق معه في الوقائع المتهم فيها والبلاغات المقدمة ضده، وخلال الساعات الأولى قدم المتهم اعترافات كبيرة حول العديد من السرقات التي قام بها وأماكن المسروقات التي قام بسرقتها على فترات متباعدة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من استرجاع عدد من المسروقات بينها عدد ( 11 ) رأس غنم مواشي ، وعدد ( 3 ) مواطير كهربائي قوة 5 كيلو ، وعدد (2 ) كشافات بقوة 500 وات، وبالاضافة لعدد (3) حافظه ثلج، كما اعترف المتهم بأعمال النصب والاحتيال في مديريات اخرى من ساحل حضرموت.

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وفي السياق نفسة تواصل الأجهزة الأمنية بالمديرية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستكمال ملف القضية ورفعه إلى الأجهزة القضائية للبث فيه وتحقيق العدالة.

وتحث إدارة أمن المديرية كافة المواطنين على أهمية الإبلاغ سريعا عند التعرض لعملية سرقة وتقديم المعلومات الكافية لتسهيل عمل الأجهزة الأمنية وتمكينها من التوصل إلى مرتكبيها في اقل وقت قياسي.

وتنوه إلى أن أرقام عمليات أدارة الأمن ومختلف المراكز الموضحه أدناه، تعمل على مدار الساعة وتستقبل جميع البلاغات فورا وتباشر التحرك فيها سريعًا، بما يخدم أمن وسكينة المجتمع وصون وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

العمليات أمن المديرية: 05332144

مركز المنصورة: 05335560

البحث الجنائي : 05335999

الدفاع المدني : 05332379