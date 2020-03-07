شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤسسة صلة تدشن مشروع السلة الغذائية في ست محافظات يمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020 الخليج 365 - المكـلا دشنت مؤسسة صلة للتنمية،بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، امس الخميس 5 /3 / 2020م مشروع السلة الغذائية برعاية محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

ويستفيد من المشروع 26400 (ستة وعشرون ألف وأربعمائة فرد) عبر توزيع 4400 ( أربعة آلاف وأربعمائة) سلة غذائية في 6 محافظات يمنية. وأشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الشباب الأستاذ فهمي باضاوي بمشروع السلة الغذائية مؤكدا دعم السلطة المحلية لمثل هذه المشاريع الخيرية. Advertisements وعبر عن سعادته بما تقدمه مؤسسة صلة للتنمية وفاعلي الخير من مشاريع وبرامج في شتى المجالات بما يخدم المواطنين في ظل الوضع الحالي. من جانبه، أوضح مدير إدارة التنمية لمؤسسة صلة الأستاذ خالد بن شهاب أن المشروع سيساهم في مساعدة الأسر الأشد فقرا والنازحين في المحافظات المستهدفة. حضر التدشين مدير عام مديرية المكلا العميد حسين الحامد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة صلة تدشن مشروع السلة الغذائية في ست محافظات يمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.