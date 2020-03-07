شكرا لقرائتكم خبر عن الان.. توجيهات مفاجئة ومباشرة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشأن منح الوافدين "الإقامة المميزة" في السعودية "تفاصيل طارئه" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مركز الإقامة المميزة في البلاد إلى إجراء تعديلات وإضافة مميزات جديدة بهدف جذب رجال الأعمال والمستثمرين للحصول عليها، وذلك في ظل ضعف الإقبال.

وشملت التعديلات إضافة فقرتين إلى المادة العاشرة، بحيث يتاح في الفقرة الأولى "مزاولة الأعمال التجارية من قبل الأزواج في حال وفاة حامل الإقامة المميزة الأساسي، وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي".

وتمنح الفقرة الثانية حق "امتلاك العقارات السكنية والتجارية والصناعية من قبل الأزواج في حال وفاة حامل الإقامة المميزة الأساسي، ولا يخل امتلاكهم للعقارات التجارية والصناعية بتطبيق الأحكام المنظمة للاستثمار الأجنبي المقررة نظامًا".

وعدلت اللائحة الجديدة المادة الحادية عشرة بشكل جذري؛ حيث تضمنت تسهيلات لمرافقي حامل الإقامة المميزة أو التابعين له، في حال وفاته أو فقدانه الأهلية بحمل الإقامة المميزة.

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وشملت تعديلات أخرى، تسهيلات لحامل الإقامة المميزة في طلبات تأشيرات استقدام العمالة المنزلية، أو إجراءات الانتقال من حمل الإقامة العادية إلى الإقامة المميزة.

وسلم المركز في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الدفعة الأولى من الإقامات المميزة للمتقدمين الذين صدرت الموافقة على طلباتهم، وشملت حينها 73 شخصًا يمثلون 19 بلدًا من أوروبا وأفريقية ودول عربية بجانب أمريكيا وكندا.

وتعد برنامج الإقامة المميزة ضمن خطة 2030 لولي العهد محمد بن سلمان، ويشرف عليها بنفسه، فيما لم يقبل عليها رجال أعمال ومستثمرين بالصورة التي توقعتها الرياض.