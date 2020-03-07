شكرا لقرائتكم خبر عن عروس تنتحر ليلاً بعد ثلاثين يوماً من زفافها..تفاصيل صادمه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محليةفي محافظة إب أن عروس يمنية فارقت الحياة "ليلا" بعد مرور ثلاثين يوم من زفافها الى شاب عشريني.

وأوضحت المصادر أن العروس التي تنتمي الى مدينة إب، فارقت الحياة بعد اصابتها بعيار ناري في صدرها ليلا وبشكل مفاجئ.

وذكرت المصادر أن العريس خلال التحقيق معاه أفاد بأنه روح البيت في الليل ووضع بندقيته في غرفة النوم وذهب الى دورة المياه ليتفاجيء بصوت رصاصة ليجد زوجته ملقيه على الأرض بعد أن استقرت الرصاصة في صدرها.

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ولفتت المصادر الى أن العريس البالغ من العمر 27 عاما، قام على الفور بإسعاف زوجته الى المستشفى، لكنها فارقت الحياة الزوجية التي لم يمر على بدايتها بزواجهما سوى 30 يوما فقط.

ونوهت المصادر بأن جثة العروسة لاتزال في الثلاجة، فيما تم إيداع العريس في السجن من قبل البحث الجنائي وأم العروسة في العناية المركزة، إثر اصابتها بغيبوبة نتيجة الصدمة.

وبينت المصادر بأن الشرطة لاتزال تحتجز تلفون العروسة حتى يتم فتحه للتحقق من المحادثات أو الرسائل أو أي شيء يقود لكشف ملابسات الجريمة.

ومع استمرار الحرب في اليمن، يستمر انتشار الأسلحة وارتفاع منسوب الجريمة في بلد يوجد فيه أكثر من 60 مليون قطعة سلاح خلال فترة ما قبل الحرب التي دخلت السنة السادسة منذ بدايتها.