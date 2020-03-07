شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو مرعب.. الدخان يتصاعد من باطن الأرض في المدينة المنورة ويثير فزع السكان.. ماذا يحدث؟ هل اقتربت الساعة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقاطع فيديو لأبخرة متصاعدة من داخل كهف “خفس أم جرسان” شمال المدينة المنورة .
وأظهرت الفيديوهات الدخان والشرر وهو يتصاعد من باطن الأرض وأشار موثق الفيديو أنه بركان .
من جانبها أوضحت إدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة ملابسات المقطع في بيان لها قالت فيه : ” إشارة الى مقطع الفيديو المتداول في يوم الجمعة الموافق ١٤٤١/٧/١٢ هجري الموافق ٢٠٢٠/٣/٦ م والذي يظهر فيه إشتعال نار وتصاعد أدخنة من كهف أم الجرسان ، تود مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة إيضاح أن فرقة إطفاء قد باشرت حادث حريق (كهف ام الجرسان ) ٤٠ كم شرق مركز الثمد التابع لمحافظة خيبر “.
وأضاف المتحدث الإعلامي العميد / خالد مبارك الجهني أن الحريق إشتعال وتصاعد أدخنة من مخلفات حيوانية مطمورة تحت الأرض تم إشعالها بمصدر خارجي .
وأكد العميد / الجهني أنه سبق مباشرة حوادث مماثلة في أوقات مختلفة في ذات الموقع .
وأشار إلى أنه تم وقوف لجنة مشتركة من الدفاع المدني وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية بتاريخ ١٤٤١/٤/١٥ هجري وثبت أنها مخلفات حيوانية .
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