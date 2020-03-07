شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وداعا للجلطات الدماغية والنوبات القلبية .. هذة الطريقة البسيطة تقضي على ارتفاع ضغط الدم للأبد وبدون استخدام أي أدوية طبية ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

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>يعد مرض إرتفاع ضغط الدمآ واحد من أكثر الأمراض المنتشرة في العصر الحديث وغالباً ما يرتبط بمجموعة من العواملآ منها التدخين، الأغذية المالحة، السمنة، زيادة التوتر،آ الحرمان من النوم .يمر كل شخص بتجربة إرتفاع ضغط الدم للحظات يطلق عليه الكثير بأنه القاتل الصامت الدورة الدموية أمر حيوي لإستمرار الحياة فهو يمد الجسم بالأوكسجين اللازم لجميع الخلايا و اجهزة الجسم كما انه يساعد في التخلص من السموم في جسم الإنسان .و إذا كان لديك إرتفاع ضغط الدم فالقلب يعمل بصورة إضافية علي ضخ الدم إلي الجسم .