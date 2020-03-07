بن سلمان يرفض الكشف للصحفيين عن ماتنوي الممكلة عمله الآن

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يزيد بن سلمان - شبوة - امتنع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، امس الجمعة، عن الرد على سؤال بشأن الخطوات التي ستتخذها المملكة بعد الإخفاق في التوصل إلى اتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج. وفي معرض رده على سؤال بشأن ما إذا كانت المملكة سترفع إنتاج النفط بعد انهيار اتفاق "أوبك "، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان: "سأترككم تتساءلون". وقال مصدر في "أوبك"، في تصريح لـ "رويترز" إن اجتماع "أوبك " انتهى وأن التحالف لم يتوصل إلى اتفاق. Advertisements وصرح مصدران في "أوبك" لوكالة "رويترز"، بأن المنظمة والمنتجين غير الأعضاء فيها، أخفقوا في الاتفاق على تمديد تخفيضات الإنتاج القائمة. ويأتي ذلك في وقت تتخوف فيه الأسواق من تراجع الطلب العالمي على النفط الخام ونمو الاقتصاد العالي في ظل انتشار فيروس كورونا في العالم. وقال خبراء اقتصاد تابعون للأمم المتحدة بإن صادرات الصناعات التحويلية لدول العالم انخفضت في فبراير وحده بقيمة 50 مليار دولار. أما الهيئة الدولية للنقل الجوي "إياتا"، فقد حذرت من أن قطاع النقل الجوي قد يتكبد خسائر تصل إلى 113 مليار دولار في العائدات بسبب كورونا.

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