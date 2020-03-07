الملك سلمان يصدر امرا ملكيا هاما بشان الطواف في مكة المكرمة ينفذ من صباح السبت

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يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر العاهل السعودي الملك سلمان أمره للجهات المختصة بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين بداية من فجر يوم السبت. و أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس صدور الأمر السامي الكريم من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتبارا من فجر اليوم السبت وفق الخطة المرسومة لذلك. Advertisements وأكد الشيخ السديس على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع كافة العاملين في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه، مشيراً إلى حرص ومتابعة القيادة على توفير سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين. وجاء القرار بعد إتمام تعقيم وتطهير صحن المطاف، ووضع ساتر حول الكعبة من المواد المضادة للبكتيريا والفيروسات حتى لا يلامس أحد جدار الكعبة فتنتقل العدوى.

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