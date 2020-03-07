شكرا لبحثكم عن خبر مدير الصحة بعدن: المكرفس لا يتسبب بوفيات واكثر الحالات المنتشرة حمى الضنك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مدير عام مكتب الصحة العامة بالعاصمة عدن الدكتور جمال خدابخش ان مرض المكرفس لا يتسبب بوفيات، مشيرا بأن اكثر الحالات المنتشرة في عدن حمى الضنك.

وقال خدابخش ان "المكرفس لا يتسبب في وفيات لانه لا يعمل تسريب بلازما، وهناك حالات نادرة في كبار السن نتيجة لنقص السوائل والاهمال".

واضاف:"المكرفس ليس من الضنك فهو فيروس اخر، لكن تنقله نفس البعوض، و 80 بالمية أو اكثر من الحميات المنتشرة بعدن هي ضنك".

واوضح خدابخش ان:"عدد الحالات الوبائية المبلغ عنها في محافظة عدن خلال شهر فبراير المنصرم بلغ 1264 حالة، وسجلت حمی الضنك اعلی رقم وصل الى 930 حالة تلتها الكوليرا ب220 حالة وسجلت الحصبة 73 حالة والدفتيريا 20 حالة اما السعال الديكي 19 حالة والشلل الرخوي الحاد حالتان".

وتابع:"وفيات الضنك التراكمية من بداية العام بلغت نحو ٤٠ حالة وهي موزعة على كل المديريات بنسب متفاوتة أغلبها كان في دارسعد".

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ولفت خدابخش ان كثير من الناس تسمي الضنك بالمكرفس، و 90 بالمئة من حمى الضنك ما فيه خطورة وأعراضها الم والتهاب المفاصل ولكن يتحسنوا سريعا، اما المكرفس فاغلب الحالات تأخذ وقت طويل علشان تتحسن المفاصل".

واشار ان "حمى الضنك يعمل التهاب بالمفاصل والم شديد في العضلات، ونسبة بسيطة من المرضى يدخلوا المرحلة الحرجة التي لا يعرف اغلب الأطباء اعراضها وكيفية التدخل لعلاجها".

واكد خدابخش في ختام حديثه على ضرورة التوعوية بين المواطنين ، داعيا المواطنين الى التعاون مع فرق الاستجابة في مكتب الصحة في المديريات، وأخذ النصائح في كيفية القضاء على البؤر المتواجدة في منازلهم، الى جانب البحث عن البؤر في الأحياء ومواقع سكنهم، وذلك للقضاء على النواقل اولا وتخفيف الاصابات وإذا لديهم اي بلاغات عليهم التواصل مع مكاتب الصحة بالمديريات أو الابلاغ على غرفة عمليات مكتب الصحة على لأرقام التالية:

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