طائرات أمريكية تحلق بشكل كثيف فوق اراضي يمنية وتقدم عرضا ماليا يصل الى 6 ملايين دولار

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يزيد بن سلمان - شبوة - ألقت طائرات يعتقد أنها أمريكية، الخميس، منشورات على السكان في مناطق يكلا بمديرية قيفة في محافظة البيضاء وسط اليمن .
وذكرت مصادر محلية وشهود عيان، إن مروحيات أباتشي أميركية وطائرات درونز، حلقت بشكل كثيف فوق منطقة يكلا في قيفة وألقت المنشورات التي تحث السكان الإدلاء بمعلومات عن قيادات تنظيم القاعدة، مقابل الحصول على مكافآت مالية مجزية.
وتضمنت المنشورات الملقاة في يكلا أسماء وصور قادة في التنظيم من المطلوبين وهم: خالد باطرفي، وسعد عاطف، وعمار الصنعاني، بالإضافة إلى أرقام هواتف للتواصل.
وعرضت المنشورات مكافأة مالية تصل إلى 6 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الشخصيات المذكورة.
وتعد يكلا بمحافظة البيضاء أحد أهم معاقل تنظيم القاعدة في اليمن، وسبق أن استهدفتها الطائرات الأميركية بعدة غارات في أوقات سابقة.
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