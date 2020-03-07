شكرا لبحثكم عن خبر طائرات أمريكية تحلق بشكل كثيف فوق اراضي يمنية وتقدم عرضا ماليا يصل الى 6 ملايين دولار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ألقت طائرات يعتقد أنها أمريكية، الخميس، منشورات على السكان في مناطق يكلا بمديرية قيفة في محافظة البيضاء وسط اليمن .

وذكرت مصادر محلية وشهود عيان، إن ‎مروحيات أباتشي أميركية وطائرات درونز، حلقت بشكل كثيف فوق منطقة يكلا في قيفة وألقت المنشورات التي تحث السكان الإدلاء بمعلومات عن قيادات تنظيم القاعدة، مقابل الحصول على مكافآت مالية مجزية.

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وتضمنت المنشورات الملقاة في يكلا أسماء وصور قادة في التنظيم من المطلوبين وهم: خالد باطرفي، وسعد عاطف، وعمار الصنعاني، بالإضافة إلى أرقام هواتف للتواصل.

وعرضت المنشورات مكافأة مالية تصل إلى 6 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الشخصيات المذكورة.

وتعد يكلا بمحافظة البيضاء أحد أهم معاقل تنظيم القاعدة في اليمن، وسبق أن استهدفتها الطائرات الأميركية بعدة غارات في أوقات سابقة.