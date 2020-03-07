شكرا لبحثكم عن خبر عدن: السعودية تبدأ مهمتها في اعادة تاهيل أهم مؤسسة مرتبطة بحياة الناس .. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بدا البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مشروع تأهيل وتوسعة حقل المناصرة في لحج لإنتاج المياه والذي يغذي العاصمة المؤقتة عدن وما حولها بالمياه، ويستفيد منه أكثر من مليون ونصف نسمة، ويأتي المشروع استمراراً للمشاريع الداعمة لقطاع المياه في المحافظات اليمنية.

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وسيشمل مشروع تأهيل وتوسعة حقل المناصرة على حفر (5) آبار جديدة، وتأهيل (10) آبار قائمة، كما سيشمل ربط الحقل بشبكة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية حفاظاً على البيئة وتقليلاً من كلفة الوقود، بالإضافة إلى بناء غرف للعاملين ومستودع للمواد داخل الحقل تعمل بتقنية الطاقة.

وينتج حقل المناصرة حالياً حوالي 20ألف متر مكعب في اليوم، وسيعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على زيادة الإنتاج المائي إلى 45 ألف متر مكعب يومياً.

وسيساهم المشروع في إضافة جديدة للإنتاج المائي في محافظة عدن وما حولها، كما سيساهم في سد الاحتياج الكبير للمياه، وسيصل تأثير المشروع الإيجابي مباشرة إلى جميع سكان عدن وما حولها.