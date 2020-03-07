شكرا لبحثكم عن خبر القبض على حوثي في قلب السعودية .. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت الاجهزة الامنية السعودية بانها تمكنت من القى القبض على مقيم يمني ظهر في مقطع فيديو وهو واضع صورة لزعيم المتمردين عبدالملك الحوثي على عملة ورقية سعودية من فئة 500 ريال.

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وحسب وسائل اعلام سعودية بان قوات الامن احالت المقيم اليمني الى جهات الاختصاص لتطبيق العقوبة عليه.

وحسب ما تناقله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بان المقيم اليمني يدعي “عبود الشرعبي” .