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عدن - ياسمين التهامي - عـــــاجل...تعرف على ردود الشارع السعودي عن اعتقال 3 من كبار العائلة وصحيفة أمريكية تكشف القوة التي كلفها محمد بن سلمان لاعتقالهم

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن أول رد سعودي رسمي على قيام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان باعتقال ثلاثة من كبار أمراء آل سعود، لأسباب غير معروفة حتى الآن، بحسب مصدر من أقارب العائلة المالكة، وهو الأمر الذي أكدته أيضا صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وقالت الصحيفة وفقا لمتابعة (أحداث نت)، بأن سفارة الرياض في واشنطن رفضت التعليق على مصادرها والتي تحدثت عن اعتقال الأمير أحمد بن عبد العزيز وولي العهد السابق محمد بن نايف وشقيقه الأصغر نواف بن نايف. بينما أكدت صحيفة وول ستريت جورنال اعتقال أمراء كبار من العائلة المالكة صباح الجمعة، مشيرة إلى أن رجال أمن ملثمين ألقوا القبض عليهم، في خطوة جديدة لتكريس السلطة في قبضة ولي العهد محمد بن سلمان. جديد اب برس​ Advertisements والأمير أحمد بن عبد العزيز هو شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز، وكان يعتبر في وقت من الأوقات الأمل الأكبر لأفراد من العائلة المالكة وغيرهم من منتقدي محمد بن سلمان ليضع حدا لصعود الأخير للعرش، ولكنه لم يظهر أي إشارة على سعيه لفعل ذلك. وتضيف الصحيفة أن محمد بن نايف كان ولي العهد سابقا ووزيرا للداخلية، وكان يعتبر لفترة طويلة شخصية مفضلة لدى واشنطن. وكان ابن نايف يخضع للإقامة الجبرية منذ أزاحته من منصبه كولي للعهد في صيف عام 2017، ولم يعرف حتى الآن سبب اعتقاله.



واعتقل أيضا شقيق محمد بن نايف الأصغر الأمير نواف بن نايف. وقالت نيويورك تايمز في تقرير أعده كل من ديفيد كيركباتريك وبن هوبارد إن هذه الاعتقالات تأتي في لحظة فارقة بالنسبة للسعودية والعائلة المالكة، بالوقت الذي صدر فيه قرار محمد بن سلمان الأحادي لتخفيف الزيارات لمكة المكرمة والمدينة المنورة بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى تعثر خطة ابن سلمان لتحديث الاقتصاد السعودي بالتزامن مع تهاوي أسعار النفط بسبب أزمة كورونا

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