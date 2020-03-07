شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية : عريس يهرب من عروسته اثناء حفل الزفاف ..غادر القاعة على الفور بعد اكتشافه هذا الأمر الصادم ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعتبر ملابس حفل الزفاف للعروس من أهم الأمور التي تعتني بها وتنتقيها بعناية شديدة قبل زفافها بأشهر طويلة حتى تناسب هذا اليوم، في النهاية قد تحسن اختياره أو لا، ويمر اليوم ولكن هناك عروس دفعت ثمن اختيارها السيئ للفستان غاليًا.

لعبت ملابس عروس هندية دورًا كبير في إنهاء الزيجة قبل أن تبدأ، حيث هرب العريس من حفل الزفاف هو وعائلته بعدما شاهدا الساري التي ترتديه العروس، بحسب ما نشرت إحدى الصحف الهندية. --------------------------------- شاهد آخر الأخبار الساخنة : • السعودية : عريس يهرب من عروسته اثناء حفل الزفاف ..غادر القاعة على الفور بعد اكتشافه هذا الأمر الصادم ..شاهد • هذة المشروبات سبب رئيسي للصداع النصفي وارتفاع الضغط .. توقف عن تناولها فورا وعش مرتاح البال • قل وداعا لارتفاع "ضغط الدم" ..طريقة بسيطة بدون ادوية تنهي مشكلتك للأبد ..شاهد • حورية الأرض تظهر في السعودية .. ملكة جمال المملكة تشعل الوطن العربي بجمالها الصاخب ..(شاهد الصور) • عاجـــل : قطر تكشف عن امر خطير حدث في السعودية ودفع بالأمير محمد بن سلمان لاعتقال عمه الأمير احمد بن عبدالعزيز ووزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود ..(تفاصيل طارئة ) • عاجـــل : السعودية تدخل الأن في منعطف خطير ومحمد بن سلمان يعتقل اثنين من كبار امراء آل سعود ..(أسماء وتفاصيل) • فتاة تنتقم من زوجها شر انتقام .. ربطته وعاشرت عشيقها امام عينه ..«تفاصيل صادمة» • هذة الوصفة الطبيعية تقضي تماما على الشيب والشعر الأبيض وتعيد لك روح الشباب حتى لو كان عمرك 90 عام ..شاهد • هل تذكرون صهر ابو عصام وزوج إبنته في مسلسل "باب الحارة" .. شاهدو الفاجعة التي حدثت له يوم أمس وابكتب جميع محبيه Advertisements • أسد جبلي تزوج أنثى النمر .. وعند إنجابها أول مولود انصدم العلماء من ضخامة حجمة وشكله الغريب ..(شاهد فيديو وصور) • عاجـــل : فيروس كورونا يصيب أجمل مذيعة على قناة روتانا خليجية .. شاهد كيف ظهرت مرتبكه وخائفه اثناء اتصالها على وزارة الصحة ... (فيديو) • عاجـــل : صحيفة "سبق" السعودية تكشف المفاجأة الأليمة التي حدثت لمرافق أئمة الحرم المكي .. شاهد صور تهز الوجدان وتقشعر لها الابدان • "جرثومة المعدة" التي يعاني منها الكثير حول العالم يسببها هذا الطعام الذي نتناوله كل يوم ونحن لا نعرف خطورته القاتله ..توقف عن تناوله الأن وعش مرتاح البال • تحذير هام .. إذا استخدمت (زيت الزيتون) بهذة الطريقة فإنه سيتحول إلى سم قاتل ومميت .. (معلومات خطيرة يجهلها كثيرا من الناس) • هل تذكرون نجمة مسلسل "باب الحارة" زوجة العقيد معتز .. لن تصدقو كيف اصبح شكلها اليوم .. (صور) • وداعا لأمراض القلب والسمنة المفرطة والضعف الجنسي .. ثمرة رخصية الثمن ومتوفرة في كل منزل تنهي مشكلتك للأبد • هل تذكرون الفنانة الفاتنة "شاكيرا" .. لن تصدقو كيف كان شكلها في 1990م، وعلاقة ذلك بالفنانة نجوى كرم ..(شاهد فيديوهات مفاجئة) • عاجـــل : السعودية الأن .. الملك سلمان يطيح بمسؤول رفيع المستوى ويغير وجه المملكة ..(تفاصيل طارئة) • أسد غاضب يهاجم فتاة عمرها 4 سنوات ويخطفها من يد والدها .. وعندما بدأ بالتهامها وغرس مخالبه في جمجمتها حدثت مفاجئة غير متوقعة ..شاهد --------------------------------- تعود القصة عندما ذهب العريس وعائلته إلى العروس في قاعة الفرح لإتمام مراسم الزواج استعدادًا للحفل الكبير، ولكن الأمور لم تسر كما خطط لها، حيث هرب العريس من الحفل بناءً على توجيهات والديه.

وزعم العريس ووالداه أن السبب في ترك الحفل هو الساري الذي كانت ترتديه العروس يبدو عليه زاهد الثمن وخامته ليست جيدة، وقالت مصادر إن والدي العريس طلبا من والديه أن يغيرا ملابس العروس أثناء الطقوس، لأنهما يشعران أنه من النوعية الرديئة.

ولكن والدا العروس رفضا طلبهما لتغضب عائلة العريس وتترك العروس والحفل، وقدم والدا العروس شكوى إلى مركز شرطة المرأة ضدهم.

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