الانتقالي يرحب بتصريحات نعمان بشان الجنوب

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يزيد بن سلمان - شبوة - المجلس الانتقالي الجنوبي يُرحب بتصريحات عبدالله نعمان ويدعو الأحزاب لتوحيد جهودها شمالاً لمواجهة الحوثي

رَحَّب المجلس الانتقالي الجنوبي بما قاله عبدالله نعمان، أمين عام التنظيم الناصري، بشأن الجنوب، في المؤتمر الصحفي، الذي عقده يوم أمس في مدينة تعز.

وقال المهندس نزار هيثم، المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي: “يرى المجلس الانتقالي الجنوبي فيما جاء في المؤتمر الصحفي للأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، عبدالله نعمان القدسي، يوم أمس الخميس إشارات جيدة ومرحب بها، فيما يتعلق بالجنوب، وهي تلتقي مع توجهات المجلس الانتقالي الجنوبي، وحرصه على إحلال السلام وإنجاح المشروع العربي في مواجهة مشروع التمدد الإيراني”.

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وأضاف: “هيثم”، في تصريح صحفي: “ونتطلع في المجلس الانتقالي الجنوبي إلى أن تلتقط الأحزاب اليمنية دعوة أمين عام التنظيم الناصري، وأن تسعى جميعها لتوحيد جهودها شمالا باتجاه المعركة الأساسية في مواجهة المليشيات الحوثية، وإدانة كل المؤامرات والحشود التي تستهدف الجنوب باعتباره – الجنوب – حتى اللحظة هو الشريك الأساسي في هذه المعارك، ومن الخطأ استعداءه واتخاذه عدواً”.

وتابع: “ونذكّر القوى السياسية اليمنية، أن الجنوب يتحمّل اليوم العبء الأكبر في هذه المعركة أكان عسكرياً في مختلف الجبهات، والتي تخلف يومياً قوافل من الشهداء والجرحى، أو اقتصاديا وأمنياً، من خلال تحوله إلى قبلة للاجئين والنازحين من مختلف محافظات الشمال (الجمهورية العربية اليمنية) والمقدرة أعدادهم بالملايين، وما يترتب على ذلك من التزامات تأتي على حساب معيشة المواطن الجنوبي، وهو ما يحتم وقوف هذه القوى إلى جواره وليس العكس كما هو حادث الآن لأن ذلك يلحق ضرراً بالجميع”.

واستطرد: “يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي مجدداً انفتاحه على كافة القوى السياسية المناهضة لمشروع ايران والحوثي في اليمن، مع التمسك والحفاظ على الخصوصية الجنوبية وأهداف ثورتنا التي لا تراجع عنها، ونرى أن هذه الجبهة -جبهة المقاومة – هي الأكثر أهمية وقد اثبتت نجاعتها في التصدي للمشروع الحوثي حتى الآن، والانطلاق منها لتحقيق أهداف المشروع العربي بعيداً عن الشرعية المخترقة من قبل الأحزاب والشخصيات التي أدمنت الفشل”.