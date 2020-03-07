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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. القوات المشتركة تمنع كارثة حوثية جنوب الحديدة السبت 7 مارس 2020 Advertisements الخليج 365 نشرت مليشيات الحوثي الإجرامية، عشرات الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة في مختلف مناطق الحديدة، وقام الفريق الهندسي للقوات المشتركة بتفكيك خمسة رؤوس صاروخية بمنطقة النخيلة جنوب مدينة الحديدة.



زرعت المليشيا الحوثية، الروؤس الخمسة في أحد المنتجعات السياحية، وكشف مصدر ميداني أن زنة الرأس الصاروخي الواحد بلغت ٥٠٠ كيلو جرام. وأكدت المصادر أن الفريق الهندسي الذي قام بتفكيك الرأس الصاروخية منتصف الإسبوع الماضي، من قرية غليفقة الساحلية التابعة لمديرية الدريهمي، هو الفريق ذاته الذي قام بتفكيك الخمسة رؤوس اليوم.

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