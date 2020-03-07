عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير الأوقاف: الشرعية تسعى لاحلال السلام والحوثيون لا يملكون قرارهم

السبت 7 مارس 2020

متابعات - الخليج 365

قال وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية أن الشعب اليمني وقيادته الشرعية يرفضون الحرب ويميلون للسلام ويسعون اليه ولكن مليشيا الحوثي الانقلابية لا تؤمن بالسلام ولن تنصاع اليه وأن الحوار معها لا يمكن أن يصل الى نتيجة كون المليشيا الإنقلابية لا تملك قرارها فهي مجرد أداة تابعة لإيران .

Advertisements

ودعا عطية الشعب اليمني للالتفاف خلف القيادة الشرعية ونبذ الخلافات الجانبية والتمترس خلف اليمن الجمهوري والابتعاد عن المناكفات الحزبية والمناطقية والجهوية وتوحيد الجهود لإنهاء الانقلاب الذي يحاول أن يعيد الشعب اليمني الى عهد الامامة الكهنوتية الظلامية العنصرية.

كما دعا عطية قيادة الشرعية والجيش الوطني الى تصحيح المسار وإزالة الاختلالات وإنهاء الفساد المالي والاداري أينما وجد في الأجهزة المدنية والعسكرية.