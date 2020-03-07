شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قبل قليل مصدر استخبارتي يكشف معلومات وتفاصيل جديدة حول إعتقال السعودية لوزير داخليتها وشقيق الملك سلمان بن عبدالعزيز..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شكك الكاتب والسياسي البارز المقيم في " باريس " " على ناصر الدين " المقرب من دوائر صنع القرار في السعودية فيما نشرته صحيفتي " وول ستريت جورنال " ونيويورك تايمز حول اعتقال الحرس الملكي السعودي لثلاثة امراء من بينهم ولي العهد السابق " محمد بن نائف " وشقيق الملك " أحمد بن عبدالعزيز".

واعتبر " على ناصر الدين " في تصريحات للجزيرة أنه حتي الان لم يصدر بيان من السلطات السعودية لتاكيد او نفي الاعتقالات مشيرا الى انه في حال حدثت هذه الاعتقالات فان السبب في الغالب وجود محاولة للانقلاب .

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