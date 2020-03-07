شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : ميليشيات الحوثي تعلن الان بدء الزحف على مأرب بقوات ضخمة وانفجار حرب طاحنة..."المناطق المشتعلة + تفاصيل مباشرة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مليشيا الحوثي هجوما واسعا، قبل قليل، على مواقع الحكومة الشرعية في محافظة مأرب (شرقي اليمن). وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي شنت في هجوما على مواقع الجيش الوطني بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب. جديد "الخليج 365" Advertisements وأضافت؛ إن معارك عنيفة تدور في هذا الاثناء بين القوات الحكومية والمليشيات غرب مأرب في جبهة صرواح. وأشارت المصادر، إلى أن القوات الحكومية وقبائل مأرب تتصدى في هذه الاثناء، لهجوم حوثي واسع، وتكبد المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح.

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