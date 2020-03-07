شكرا لمتابعة خبر عن محمد بن راشد هدد بسجن الاميرة هيا ثم حاول قتلها مرتين.. محكمة بريطانية تكشف معلومات صادمة عن أفعال حاكم دبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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