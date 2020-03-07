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عدن - ياسمين التهامي - عــــــــــــاجل...كورونا يصل المملكة ومشاهد كارثية من مشفى الملك فهد (تفاصيل+فيديو)

جديد اب برس​

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نشر حساب "المجتهد فيديو" على تويتر مقطع فيديو لعائلة مريض سعودي في مستشفى الملك فهد في المدينة المنورة تشكو فيه من عدم توافر الخدمات الصحية والعناية اللازمة لمريضها وانتظارهم الطويل من الفجر حتى الساعة الـ 23 ليلا دون تواجد اي طبيب او ممرض ليهتم بمريضهم.

واشارت عائلة المريض ان القائمين على ادارة المستشفى يمنعون الناس من تقديم الشكاوي، ويواصلون إهمالهم والمتاجرة بحياة وكتب حساب فهد الغفيلي في تغريدته "كيف سنواجه #كورونا بهذه المستشفيات؟ الواقع الصحي في السعودية لن يستطيع الصمود أمام الفيروس في حال انتشر لا قدر الله".

بعد وصول كورونا للسعودية..مشاهد كارثية من مشفى الملك ف





وأيد العديد من الناشطين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي ما جاء في مقطع الفيديو، معتبرين أنه يعكس واقع الحال في المستشفيات السعودية وتردي الخدمات فيه

وترتفع حدة الانتقادات الموجهة ضد إدارات بعض المستشفيات في المملكة، على خلفية تناقل مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر لصور ومقاطع فيديو تسلط الضوء على انتهاكات وتجاوزات صحية وإنسانية في أروقة وغرف تلك المستشفيات.

ويعتقد الخبراء في الشأن السعودي أن الأسباب الرئيسة للفساد المستشري في القطاع الصحي السعودي يعود إلى انعدام الإحساس بالمسؤولية، وانخفاض الرواتب، وتدني مستوى الإنفاق على الرعاية الصحية وموازنات الأبحاث، وتعمد انتهاك النزاهة وسوء استخدام الصلاحيات،وتفشي الفسا

وكانت وزارة الصحة السعودية قد اعلنت الإثنين الماضي تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس، في حين تشير تسريبات إعلامية الى وجود تكتم من قبل السلطات على الأعداد الحقيقة المصابة بفيروس كورونا.