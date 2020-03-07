شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــــــــــــــــــــــــاجل ...الأن...الإمارات تعلن تأييدها للانقلاب في السعودية ..وتكشف مصير ""محمد بن سلمان"" (تفاصيل الحدث) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عــــــــــــــــــــــــــــــــاجل ...الأن...الإمارات تعلن تأييدها للانقلاب في السعودية ..وتكشف مصير ""محمد بن سلمان"" (تفاصيل الحدث)

ورد الآن أخبار عاجلة على شاشة الجزيرة.. انقلاب في السعودية ومحمد بن سلمان يستعين بحرسه للقبض على 3 من زعماء التمرد جميعم من الأسرة المالكة (شاهد أسماء وصور)

عاجل الآن: الإمارات تعلن تأييدها للانقلاب في السعودية وتكشف مصير "الملك سلمان".. (شاهد بالصورة مالذي يحدث)

جديد اب برس​

Advertisements





عاجل: أول رد رسمي للسعودية عن اعتقال 3 من كبار العائلة وصحيفة أمريكية تكشف القوة التي كلفها محمد بن سلمان لاعتقالهم (مستجدات ساخنة)

ووفقا لمتابعة غرفة (أحداث نت)، أعلن المغرد المزروعي اقتلاع نظام الملك سلمان بتغريدة غير مباشرة قال فيها: "كش ملك".

تعليق المغرد الإماراتي المقرب من محمد بن زايد، اعتبره معلقون على التغريدة بمثابة مباركة لمى يحدث في السعودية وتأييد كامل لعملية الانقلاب على حكم الملك سلمان وولي عهد محمد بن سلمان.

ونشرت قناة الجزيرة قبل لحظات أخبار عاجلة على شاشتها وفقا لمتابعة (أحداث نت)، أعلنت اعتقال السلطات السعودية الأمير أحمد بن عبدالعزيز أحد كبار أمراء آل سعود ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، والأمير محمد بن نايف ولي العهد السابق.

وقالت القناة بأن الحرس الملكي التابع لولي العهد محمد بن سلمان اعتقل هؤلاء الأمراء بتهمة الخيانة، بينما تحدث أجمع محللوا القناة وبعضهم سعوديون بأن اعتقال هؤلاء الأمراء سببه التخطيط للانقلاب.





ووفقا لمتابعة غرفة أخبار (أحداث نت) قلل المحلل المؤيد للسعودية على ناصر الدين في مداخلة مع القناة من باريس، من حديث المحلليين السابقين بأن مايجري هو محاولة للانقلاب على الحكم في السعودية.

وأكدت بأن هناك مجموعة أخرى من الأمراء اعتقلهم الأمن السعودية، في حين وصفت اعتقال الأمير أحمد بن عبدالعزيز بأنه “أخطر من يعتقلهم ابن سلمان”.

وقطعت قناة الجزيرة جميع برامجها وانتقلت لحظة كتابة الخبر (1:30 ص) لتغطية مباشرة بخصوص مايحدث في السعودية من تطورات ساخنة.