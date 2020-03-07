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عدن - ياسمين التهامي - عـــــــــــــاجل وهـــــــــــــام..وخطير جداً: مصادر سعودية تكشف كيف استطاعت مليشيا الحوثي اختراق الأسرة الحاكمة في السعودية وتجنيد ؟ (نص الخبر+صور)

مصادر سعودية تكشف كيف استطاعت مليشيا الحوثي في اختراق الأسرة الحاكمة في السعودية وتجنيد وزير الداخلية للعمل لصالحها.. والمخابرات الامريكية تكشف عن أخطر مخطط انقلابي يستهدف الملك سلمان وولي عهده

كشفت مصادر سعودية مطلعة عن تورط وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز آل سعود في مخطط الانقلاب على نظام الحكم بالتعاون مع مليشيا الحوثي.

جديد اب برس​

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وأكدت المصادر ان مليشيا الحوثي نجحت في اختراق وزارة الداخلية السعودية واستمالة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز آل سعود والعمل لصالح المليشيا بعد ان تم وعده بتسليمه حكم المملكة في حال تم اسقاطها بيد المليشيات.

وقالت المصادر ان الحوثي نجح أيضا في تجنيد عدد من الامراء لتنفيذ مخطط الانقلاب على الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان.

وأشارت المصادر الى ان المخابرات الامريكية رصدت عدد من الرسائل الخاصة والسرية بين وزير داخلية السعودية وقيادات جماعة الحوثي تتضمن الاعداد والتحضير لتنفيذ الانقلاب تزامنا مع اطلاق المليشيا عدد من الصواريخ الباليستية في المواقع التي يتم تحديدها والتي يتواجد فيها الملك سلمان ونجليه الأميرين محمد ولي العهد، وخالد نائب وزير الدفاع.

وكان جهاز المخابرات التابع لولي العهد الأمير محمد بن سلمان نفذ مساء الجمعة حملة اعتقالات استهدفت امراء على رأسهم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ونجحت في افشال المخطط الحوثي السعودي.

وقال علي هاشم الناشط السعودي المعارض ان حملة الاعتقالات استهدفت أيضا الأمير أحمد بن عبدالعزيز احد كبار امراء آل سعودي.

كما شملت حملة الاعتقالات التي نفذت مساء الجمعة عدد من الامراء.

ويعتبر هذا المخطط من أخطر المخططات الانقلابية على مستوى العالم اجمع وفقا للمصادر السعودية التي اكدت أيضا ان نجاح الحوثيين في اختراق الاسرة الحاكمة وتجنيد وزير الداخلية وعدد من الامراء لصالحها في حد ذاته امرا خطيرا يبعث بالقلق.