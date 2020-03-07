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عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل..”أمهات المختطفين” تندد بـ”التهجير القسري” للنساء من قبل الحوثيين
قالت رابطة أمهات المختطفين، اليوم الجمعة، إن تهجير النساء القسري من منازلهن وسط صمت المنظمات والمؤسسات المعنية بحماية المرأة ودعم قضاياها هو أمر غير مقبول.
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وأكدت في بيان اطلع عليه "المشهد اليمني" على إن تزايد الانتهاكات بحق النساء من اختطاف وتعذيب وتهجير قسري من المنازل، تستوجب من جميع اليمنيين إدانتها، والتعاون لحماية المرأة وحفظ حقوقها.واشارت الى أنه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للمرأة، وصلت اليها مناشدات لنساء اقتحم مسلحون من جماعة الحوثي منازلهن في العاصمة صنعاء، وقاموا بإخراج النساء والأطفال منها بالقوة.
ويأتي بيان الرابطة، بعد قيام مليشيا الحوثي، باقتحام ومصادرة منزل الأكاديمية في جامعة صنعاء، الدكتورة حفصة طاهر، الواقع في حي شملان بأمانة العاصمة بـمبررات وحجج واهية.
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