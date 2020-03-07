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عدن - ياسمين التهامي - في وصط زحمة ألاخبار و ألاحداث..قيادي حوثي كبير وبارز ..يطلق قذيفة .. سلام مع كبار محافظة مأرب
أعلن قيادي حوثي بارز، مساء اليوم الجمعة، توقيع اتفاق سلام مع كبار محافظة مأرب.
وقال القيادي الحوثي والشيخ القبلي، أمين عاطف، إن جماعته وقعت اتفاق سلام مع كبار وجهاء محافظة مأرب.
وكتب عاطف على صفحته بالفيسبوك؛ "تم توقيع إتفاق سلام مع كبار محافظة مأرب ... نبارك للجميع حقن الدماء بين الاخوة".
جديد اب برس
وكانت وسائل الإعلام التابعة للمليشيات، أعلنت قي وقت سابق، أن الجماعة تفاوض وجهاء وكبار الشخصيات بمحافظة مأرب لتسليم المحافظة، دون استخدام العنف والسلاح.
ولكن المفاوضات التي يتحدث عنها الحوثيين منذ أيام ظلت مُبهمة، ولم تشير إلى أسماء وشخصيات معروفه من مأرب، والتي تجري المليشيات المحادثات معها.
وبعد سيطرة المليشيات على مدينة "الحزم" بمحافظة الجوف، توعدت المليشيا باقتحام محافظة مأرب، وقالت انها شكلت لجنة واسطة للتفاوض مع مشايخ مأرب لتسليم المحافظة دون اللجوء للعنف، مشيرة إلى أنها قد اعطت مهلة لهذه الوساطة.
وأعلنت الحكومة الشرعية، أنها تجري ترتيبات غير مسبوقة لتنفيذ عملية عسكرية لتحرير محافظة الجوف بالكامل والتقدم صوب محافظة عمران وصعدة لدحر المليشيات.
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