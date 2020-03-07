شكرا لقرائتكم خبر عن حادث سير للاعبي نادي الاتحاد (تفاصيل+صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض عدد من لاعبي كرة الطائرة لدرجة الشباب بنادي الاتحاد لحادث سير على طريق بيشة - سبت العلاية اليوم (الجمعة) بعد مباراة لعبها الفريق مع نادي الزيتون بمحافظة بلقرن. جديد اب برس​ Advertisements وقال نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي في تويتر «إن رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي قد اطمأن على سلامة اللاعبين بعد تعرض الحافلة المقلة للفريق لحادث سير أثناء عودتهم لمقر إقامتهم بعد مواجهتهم فربق الزيتون ظهر اليوم الجمعة».

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