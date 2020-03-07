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عدن - ياسمين التهامي - عــــــاجل...ورد لنا الأن ....من العاصمة المؤقتة عدن وقوبل بإرتياح شعبي؟ (تفاصيل+صور)

دشنت فجر اليوم بالعاصمة عدن الحملة المجتمعية لتنظيف ساحل ابين ورفع المخلفات وتجميع الأسماك الميتة من على الشاطئ واحراقها، بمشاركة عمال قسم النظافة بالمديرية وقسم صحة البيئة و المبادرات المجتمعية وشباب المديرية، بدعم إشراف مباشر من المجلس المحلي لمديرية خورمكسر. جديد اب برس​ Advertisements وتدعو قيادة المديرية المواطنين والشباب بالتفاعل الايجابي والمشاركة بالحملة والتواجد بموعد انطلاق الحملة في الساعة السادسة والنص في نقطة التجمع بالكورنيش مقابل الأحمدي ، لتتكاتف الأيادي وتتظافر الجهود في عمل الخير وخدمة المديرية للنهوض بخورمكسر وابراز منظرها الجمالي بسواعد ابناءها وشبابها.

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