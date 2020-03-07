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عدن - ياسمين التهامي - وردنا للتو خبر هام وعاجل...الإمارات تفرظ شرطها على هادي مقابل حماية هاذة المحافضتين في اليمن (تفاصيل)



افادت مصادر حكومية

أن الإمارات العربية المتحدة طالبت بتعيين ذياب بن معيلي محافظ لمحافظة مأرب مقابل تدخلها في تحرير الجوف وحماية مأرب بالإضافة إلى اعاده قواتها التي سحبتها بناء على اتفاق الرياض.

جديد اب برس​

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وذكرت المصادر أن العرض الذي تقدمت به الإمارات للسعودية التقدم باتجاه صنعاء بشرط اجراء تعديلات عسكرية تشمل وزير الدفاع وقائد المنطقة العسكرية الثالثة والسادسة وعدد من العسكريين الذين اتهمتهم بالميل لجماعة الاخوان المسلمين.

المصادر ذكرت أن الرئيس وافق على بعض الطلبات وقام بتعيين صغير بن عزيز رئيس هيئة الاركان، ورفض باقي الطلبات الأخرى، وهو الذي تمسكت به الإمارات.

المصادر ذكرت أن جهود يقوم بها سلطان البركاني رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء معين عبدالملك والسفير السعودي لدى اليمن في إقناع الرئيس بهذه الطلبات والتي سوف تحقق هزيمة الحوثيين بحد وصفهم.