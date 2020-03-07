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عدن - ياسمين التهامي - وردنا الأن ..الصحة الإماراتية تعلن عن 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا (تفاصيل+صور)

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، مساء اليوم الجمعة، رصد 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا. جديد اب برس​ Advertisements وقالت الوزارة في تغريدة على "تويتر" إن حالتين أصيبتا سابقا بالفيروس تماثلتا للشفاء. وأضافت أنهما يحملان الجنسية الصينية ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 7 حالات.

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